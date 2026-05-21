सब सो रहे थे, तभी मंडी में भड़की आग! बुझाने गए दमकल अधिकारी समेत 2 की मौत, दो झुलसे

इस हादसे में फायर ब्रिगेड के स्टेशन ऑफिसर सुजीत पाष्टे (45) और तांडेल समीर जाधव (40) भी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं 19 वर्षीय ट्रेनी फायर कर्मी हर्ष धुमाल ने भी आग बुझाने के दौरान धुआं अंदर जाने से तबीयत खराब होने की शिकायत की।