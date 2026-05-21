पत्थरबाजों को घर-घर से ढ़ूंढ़कर निकाल रही पुलिस, अब तक 150 पर FIR दर्ज, अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के दौरान हुई हिंसा

यह पूरी कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के कड़े आदेश के बाद अमल में लाई जा रही है। बांद्रा के गरीब नगर इलाके में रेलवे स्टेशन के पास करीब 5,000 वर्ग मीटर मुख्य जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा था, जिसमें एक अवैध मस्जिद समेत करीब 500 से अधिक अवैध निर्माण शामिल हैं। पश्चिमी रेलवे (Western Railway) के सीपीआरओ (CPRO) विनीत अभिषेक ने साफ किया कि प्रशासन ने सीधे कार्रवाई नहीं की है। अवैध निर्माणकर्ताओं को बार-बार कानूनी नोटिस दिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अंतिम उपाय के तौर पर मंगलवार से भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। इस अभियान में रेलवे सुरक्षा बल (RPF), मुंबई पुलिस और बीएमसी (BMC) के अधिकारी संयुक्त रूप से शामिल हैं।