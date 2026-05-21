Mumbai Monorail Comeback: मुंबई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8 महीने बाद ट्रैक पर लौट रही ये खास ट्रेन; अब सीधे मेट्रो स्टेशन के अंदर होगी एंट्री

RDA Monorail Upgrade: मुंबई के यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है। पिछले करीब आठ महीनों से ठप पड़ी मुंबई मोनोरेल एक बार फिर से दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लगातार होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण 20 सितंबर 2025 से इसकी सेवाओं को रोक दिया गया था। इसके बाद मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। अब जरूरी सुरक्षा जांच के बाद इस महीने के अंत तक मोनोरेल का संचालन दोबारा शुरू होने की उम्मीद है।