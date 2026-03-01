‘मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे’, रेलवे से फिर भिड़ गई राज ठाकरे की मनसे

गौरतलब है कि हाल ही में मनसे ने दादर-रत्नागिरी पैसेंजर ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे को अल्टीमेटम दिया था। पार्टी ने चेतावनी दी थी कि अगर दो हफ्तों में मांग पूरी नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश व बिहार जाने वाली ट्रेनों को मुंबई में ही रोक देंगे। इस चेतावनी के बाद मध्य रेलवे ने कहा कि कोंकण क्षेत्र के लिए ट्रेन सेवाओं में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि 92 ट्रेनें नियमित रूप से चलाई जा रही हैं। दादर-रत्नागिरी पैसेंजर ट्रेन को दिवा से चलाने का निर्णय तकनीकी और परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है।