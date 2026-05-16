आंख के पास लगी गोली, खुल गई खोपड़ी, महाराष्ट्र में फायरिंग अभ्यास के दौरान मेजर की गोली से JCO की मौत

रिपोर्ट के मुताबिक, मेजर मनन तिवारी की 5.56 मिमी INSAS राइफल से चली कई गोलियां सूबेदार मेजर ओम बहादुर खंड को लगीं। गोली उनकी आंख के पास लगी और उनकी खोपड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सेना ने शुरुआती तौर पर इस घटना को 'दुर्घटनावश हुई मौत' बताया है। जानकारी के अनुसार, घटना के समय सूबेदार मेजर ओम बहादुर खंड फायरिंग के बाद खाली कारतूस इकट्ठा कर रहे थे। तभी मेजर मनन तिवारी की राइफल से फायर हुआ। फिलहाल घटना के पीछे किसी तरह के मकसद का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच सेना और पुलिस दोनों कर रही हैं। वहीं, इस पूरी घटना को लेकर पुलिस का दावा है कि शुरुआत में उन्हें CAD परिसर में प्रवेश करने से रोका गया था। देर शाम तक मामले को औपचारिक रूप से वर्धा पुलिस को सौंपे जाने की प्रक्रिया जारी थी।