प्यार के चक्कर में गवानी पड़ी जान, महाराष्ट्र के जालना में 19 साल के लड़के को तलवार से काटकर मार डाला

Maharashtra Sword Attack: महाराष्ट्र के जालना जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अंबड़ तालुका के रुई गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक 19 साल के युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान राजेश कोरकाने के रूप में हुई है। हमलावरों ने युवक पर इस कदर बर्बरता दिखाई कि मौके पर ही उसकी जान चली गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पूरे गांव में भारी तनाव और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।