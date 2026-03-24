‘….नहीं तो रोक देंगे यूपी-बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें’, राज ठाकरे की मनसे ने दी चेतावनी

अक्सर उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषा के विरोध के लिए खबरों में रहने वाली राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने अब रेलवे को सीधे चेतावनी दी है। यह पूरा मामला मुंबई से कोंकण जाने वाली दादर-रत्नागिरी पैसेंजर ट्रेन से जुड़ा हुआ है। मनसे ने पहले की तरह इस ट्रेन को दादर तक चलाने की मांग की है। मनसे की ओर से कहा गया है कि अगर 15 से 20 दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को रोक दिया जाएगा।