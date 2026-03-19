New Train: मुंबई से गोरखपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, जानें रूट और अन्य जानकारियां

इस ट्रेन के नियमित होने से यात्रियों को न केवल यात्रा की निश्चितता मिलेगी, बल्कि उनकी जेब पर भी बोझ कम होगा। स्पेशल ट्रेन के मुकाबले नियमित ट्रेन होने के कारण इसके किराये में करीब 25-30 फीसदी तक की कमी आने की उम्मीद है। यह ट्रेन लगभग 37 घंटे में अपना सफर पूरा करती है और इसमें स्लीपर, एसी 3-टायर और एसी 2-टायर कोच की सुविधा उपलब्ध है। इस रूट पर चलने वाले लाखों प्रवासियों और पर्यटकों के लिए यह फैसला एक बड़ी सौगात माना जा रहा है।