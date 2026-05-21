अब महाराष्ट्र राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री! अजीत पवार के निधन के बाद NCP की कमान संभालेंगे? सुनेत्रा पवार के साथ 2 घंटे चली सीक्रेट मीटिंग

उन्होंने कहा कि प्रशांत जी हमारे मित्र और भाई जैसे हैं। वह दादा (अजीत पवार) के समय से ही हमारे परिचित हैं। कल वह शहर में थे, इसलिए उन्हें घर पर लंच के लिए आमंत्रित करना और उनके साथ कुछ ज्ञानवर्धक बातचीत करना हमारे लिए बेहद सुखद रहा। जहां तक एनसीपी के साथ काम करने की अटकलें हैं, तो मैं रिकॉर्ड साफ कर देना चाहता हूं कि भले ही पवार परिवार इसे एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात बता रहा हो, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अगले दो दिनों के भीतर सभी कानूनी और रणनीतिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद, 1 जून 2026 से प्रशांत किशोर की टीम आधिकारिक तौर पर एनसीपी के लिए जमीन पर काम करना शुरू कर सकती है।