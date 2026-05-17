एक विमान, एक ही कार्यक्रम, फिर भी सुनेत्रा पवार ने प्रफुल्ल पटेल को नहीं लगने दी भनक, उतरते ही मिला खलबली मचाने वाला व्हाट्सएप मैसेज

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार द्वारा चुनाव आयोग को भेजी गई नई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची ने पार्टी के भीतर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गजों को राष्ट्रीय पदाधिकारियों में जगह नहीं मिलने से एनसीपी में अंदरूनी संघर्ष तेज होने की खबर है।