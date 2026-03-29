‘सुनेत्रा पवार का नेतृत्व पसंद नहीं तो छोड़ दें पार्टी’, एनसीपी के विलय पर छिड़ी रार

अजित पवार के असामयिक निधन के बाद से ही शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाली दोनों एनसीपी गुटों के एक साथ आने की अटकलें लगाई जा रही थीं। विधायक सुनील शेलके के ताजा बयान ने इन चर्चाओं को और पुख्ता कर दिया है। शेलके के अनुसार, "जब अजित दादा सत्ता में थे, तब दोनों ही दल महाराष्ट्र और देश की राजनीति में मिलकर काम करना चाहते थे। ऐसे में दादा के जाने के बाद यदि दोनों गुट एकजुट होते हैं, तो इसमें किसी को बुरा लगने जैसी कोई बात नहीं है।"