महाराष्ट्र: सड़क हादसे में जहां गई थी पत्नी और दो बच्चों की जान, शख्स ने उसी जगह की खुदकुशी

आत्महत्या करने से पहले विराट गौतम ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट भी लिखी। उन्होंने लिखा, “आज कोल्हापुर में देह त्याग कर रहा हूं। समझ नहीं आता कि अब तक कैसे जी रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरा संसार उसी दिन खत्म हो गया था। नीलू और दोनों बच्चों के बिना ढाई साल कैसे जिया, यह मुझे भी नहीं पता।”