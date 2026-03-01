मंत्री नरहरि जिरवाल के ‘बेडरूम वीडियो’ से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, विपक्ष बोला- तुरंत दें इस्तीफा

गौरतलब है कि हाल के महीनों में एनसीपी (अजित पवार) के कई बड़े नेता विवादों में घिर चुके हैं। नरहरि जिरवाल मुश्किलों में फंसने वाले अपनी पार्टी के चौथे मंत्री बन गए हैं। इससे पहले सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में धनंजय मुंडे को मंत्री पद गंवाना पड़ा था। उनके बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी फ्लैट हड़पने के आरोप में माणिकराव कोकाटे को भी इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में ढोंगी बाबा अशोक खरात प्रकरण में घिरीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर अपना इस्तीफा सुनेत्रा पवार को सौंपना पड़ा था। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। अब मंत्री नरहरि जिरवाल के वीडियो के कारण पार्टी की छवि पर सवाल उठे हैं।