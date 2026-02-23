23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम का बदला मिजाज: अगले 48 घंटों में होगी बारिश, इन राज्यों में बरसेंगे बादल

Pre-monsoon like Rain alert: मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के लिए प्री-मानसून बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल सहित कई राज्यों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। पूरी खबर और प्रभावित राज्यों की लिस्ट यहां देखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 23, 2026

Pre-monsoon like rain alert: IMD predicts weather changes and light to moderate rainfall in several states including Odisha, Chhattisgarh, and West Bengal over the next 48 hours. Meanwhile, temperatures continue to rise in Northwest India.

IMD issues Rain Alert

Pre-monsoon like rain alert issued for next 48 hours: मानसून (Monsoon) अभी आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन 23 फरवरी से देश के मध्य और पूर्वी राज्यों में प्री-मानसून जैसी मौसम सक्रियता बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एंटी-साइक्लोन के प्रभाव से नमी भरी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। इसके कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ हिस्सों में 23 फरवरी को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।

झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश का असर

प्री-मानसून पूर्व की यह गतिविधि 23 फरवरी की शाम तक झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी। स्काईमेट और मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) के अनुसार, इन क्षेत्रों में बिजली कड़कने और हल्की बौछारें पड़ने के साथ हवा में नमी (Humidity) बढ़ेगी और तापमान में मामूली गिरावट महसूस होगी। यह अलर्ट लगभग 24-48 घंटे तक मान्य है।

उत्तर प्रदेश और बिहार का मौसम

प्री-मानसून जैसी हल्की बारिश 24 फरवरी से कमजोर होने लगेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, कुछ स्थानों पर बादलों की हल्की आवाजाही बनी रह सकती है। इस अवधि में किसानों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौसम जल्दी स्थिर होने की ओर बढ़ रहा है।

उत्तर-पश्चिम भारत में गर्मी

प्री-मानसून से पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान में निरंतर वृद्धि होगी। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों से आगे निकलने के कारण मैदानी इलाकों में शुष्क हवाएं चलेंगी, जिससे दिन का तापमान सामान्य से 2–4°C अधिक रह सकता है और गर्मी का अहसास बढ़ेगा।

दक्षिण भारत में हल्की बारिश

प्री-मानसून पूर्व की गतिविधियां दक्षिण भारत के केरल और आंतरिक कर्नाटक में भी 23 फरवरी को छिटपुट बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। कुल मिलाकर, 23 फरवरी को पूर्व और मध्य भारत में बारिश के लिहाज से मौसम सक्रिय रहेगा, जबकि उत्तर-पश्चिम और अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम गर्म और शुष्क रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weatehr news

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

23 Feb 2026 01:11 am

Hindi News / National News / मौसम का बदला मिजाज: अगले 48 घंटों में होगी बारिश, इन राज्यों में बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़, सीबीआई को मिलेगी ज़िम्मेदारी

Ajit Pawar's plane crash
राष्ट्रीय

पाकिस्तान से जुड़े एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लोगों को दबोचा

Pakistan-Backed Drug Cartel
राष्ट्रीय

Raipur: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को जनजातीय इतिहास को जानना चाहिए

Raipur
रायपुर

घर और दुकानों को छोड़िए… इस जिले के बैंकों में भी नहीं लगते ताले, जानिए अजब-अनोखी वजह

ancient traditions
राष्ट्रीय

Israel Visit: 9 साल बाद इज़राइल में पीएम मोदी, जानें 1962 से कारगिल तक कब-कब साबित हुआ सच्चा दोस्त?

PM Modi Israel Visit
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.