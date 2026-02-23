मौसम का बदला मिजाज: अगले 48 घंटों में होगी बारिश, इन राज्यों में बरसेंगे बादल

Pre-monsoon like rain alert issued for next 48 hours: मानसून (Monsoon) अभी आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन 23 फरवरी से देश के मध्य और पूर्वी राज्यों में प्री-मानसून जैसी मौसम सक्रियता बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एंटी-साइक्लोन के प्रभाव से नमी भरी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। इसके कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ हिस्सों में 23 फरवरी को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।