मौसम का बदला मिजाज: अगले 48 घंटों में होगी बारिश, इन राज्यों में बरसेंगे बादल

IMD issues Rain Alert
Pre-monsoon like rain alert issued for next 48 hours: मानसून (Monsoon) अभी आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन 23 फरवरी से देश के मध्य और पूर्वी राज्यों में प्री-मानसून जैसी मौसम सक्रियता बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एंटी-साइक्लोन के प्रभाव से नमी भरी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। इसके कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ हिस्सों में 23 फरवरी को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
प्री-मानसून पूर्व की यह गतिविधि 23 फरवरी की शाम तक झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी। स्काईमेट और मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) के अनुसार, इन क्षेत्रों में बिजली कड़कने और हल्की बौछारें पड़ने के साथ हवा में नमी (Humidity) बढ़ेगी और तापमान में मामूली गिरावट महसूस होगी। यह अलर्ट लगभग 24-48 घंटे तक मान्य है।
प्री-मानसून जैसी हल्की बारिश 24 फरवरी से कमजोर होने लगेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, कुछ स्थानों पर बादलों की हल्की आवाजाही बनी रह सकती है। इस अवधि में किसानों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौसम जल्दी स्थिर होने की ओर बढ़ रहा है।
प्री-मानसून से पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान में निरंतर वृद्धि होगी। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों से आगे निकलने के कारण मैदानी इलाकों में शुष्क हवाएं चलेंगी, जिससे दिन का तापमान सामान्य से 2–4°C अधिक रह सकता है और गर्मी का अहसास बढ़ेगा।
प्री-मानसून पूर्व की गतिविधियां दक्षिण भारत के केरल और आंतरिक कर्नाटक में भी 23 फरवरी को छिटपुट बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। कुल मिलाकर, 23 फरवरी को पूर्व और मध्य भारत में बारिश के लिहाज से मौसम सक्रिय रहेगा, जबकि उत्तर-पश्चिम और अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम गर्म और शुष्क रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग