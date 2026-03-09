हमारे संविधान को नहीं बदला जाएगा: मुख्यमंत्री ममता

कोलकाता. धर्मतल्ला स्थित मेट्रो चैनल पर एसआइआर प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना तीसरे दिन रविवार को भी जारी रहा। इस दिन उन्होंने जहां घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों का विरोध दर्ज कराया। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के खिलाफ कोई बयान न देने का निर्देश दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया कि इस मामले में केवल वही प्रतिक्रिया देंगी। मुख्यमंत्री ममता ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि आज जो स्थिति बन रही है, वह अभूतपूर्व, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और इस गणराज्य की लोकतांत्रिक नींव पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की एक राष्ट्र, एक नेता, एक पार्टी की भावना के तहत हर लोकतांत्रिक संस्था और संवैधानिक पद को अपने स्वयं के जनविरोधी एजेंडे के लिए हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से भाजपा ने केंद्र की एजेंसियों, राष्ट्रीय आयोगों, सहायक मीडिया और न्यायपालिका के कुछ सहयोगी हिस्सों का इस्तेमाल बंगाल के खिलाफ किया है।