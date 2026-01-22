भ्रष्टाचार या खराब आचरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : अभिषेक

कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को पुरुलिया जिले के हुड़ा में आयोजित ‘रण संकल्प सभा’ में कहा कि भ्रष्टाचार या खराब आचरण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ‘एक डाके अभिषेक’ हेल्पलाइन का हवाला देते हुए कहा कि यदि पार्टी का कोई स्थानीय नेता या पदाधिकारी दुर्व्यवहार करता है, तो चंद लोगों की वजह से पार्टी से दूरी बनाने की बजाय सीधे उनसे शिकायत करें। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही बंगाल में विकास, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों का हवाला देते हुए अभिषेक ने कहा कि वर्ष 2016 में तृणमूल ने जिले की नौ में से सात सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान हुआ।