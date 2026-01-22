22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोलकाता

भ्रष्टाचार या खराब आचरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : अभिषेक

कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को पुरुलिया जिले के हुड़ा में आयोजित ‘रण संकल्प सभा’ में कहा कि भ्रष्टाचार या खराब आचरण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ‘एक डाके अभिषेक’ हेल्पलाइन का हवाला देते हुए कहा कि यदि पार्टी का कोई स्थानीय नेता या पदाधिकारी दुर्व्यवहार [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

MUKESH VYAS

Jan 22, 2026

कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को पुरुलिया जिले के हुड़ा में आयोजित ‘रण संकल्प सभा’ में कहा कि भ्रष्टाचार या खराब आचरण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ‘एक डाके अभिषेक’ हेल्पलाइन का हवाला देते हुए कहा कि यदि पार्टी का कोई स्थानीय नेता या पदाधिकारी दुर्व्यवहार करता है, तो चंद लोगों की वजह से पार्टी से दूरी बनाने की बजाय सीधे उनसे शिकायत करें। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही बंगाल में विकास, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों का हवाला देते हुए अभिषेक ने कहा कि वर्ष 2016 में तृणमूल ने जिले की नौ में से सात सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान हुआ।

एकजुट होकर जीत सुनिश्चित करने का आह्वान

उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव में जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि तृणमूल पुरुलिया में विकास के जरिए जनता का भरोसा फिर से मजबूत करेगी। रेल सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय भाजपा प्रतिनिधियों पर हमला बोलते हुए अभिषेक ने कहा कि पुरुलिया में भाजपा के छह विधायक और सांसद हैं, फिर भी रेलवे की हालत बदतर है।

समस्याओं के समाधान आश्वासन

उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव परिणाम आने के तीन महीने के भीतर 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रेल मंत्री से मिलकर पुरुलिया की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए अभिषेक ने कहा कि आज भाजपा में बड़े पदों पर बैठे कई नेता पहले माकपा और वाम दलों से जुड़े थे। ये लोग जनता के सच्चे सेवक नहीं बल्कि दल बदलने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

तृणमूल ने किया कोर्ट के आदेश का स्वागत किया
कोलकाता
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 09:32 am

Hindi News / West Bengal / Kolkata / भ्रष्टाचार या खराब आचरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : अभिषेक

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगे ले कर सड़कों पर उतरी आशा कर्मी

कोलकाता

उपकथाओं व सांस्कृतिक माध्यमों से गंगा की कहानी लोगों तक पहुंचाएं

कोलकाता

अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देना ही सच्चा प्रेम: संत मुरलीधर महाराज

कोलकाता

‘नागरिकता साबित करने के लिए हर बार उपस्थित रहूंगा’, SIR विवाद पर मोहम्मद शमी की दो टूक

Mohammed Shami citizenship, Md Shami voter verification, Mohammed Shami SIR hearing, Shami Election Commission hearing,
राष्ट्रीय

अमावस की रात सा अंधकार मिटाती है भागवत कथा: प. मालीराम शास्त्री

कोलकाता
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.