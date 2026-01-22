भ्रष्टाचार या खराब आचरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : अभिषेक

कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को पुरुलिया जिले के हुड़ा में आयोजित ‘रण संकल्प सभा’ में कहा कि भ्रष्टाचार या खराब आचरण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ‘एक डाके अभिषेक’ हेल्पलाइन का हवाला देते हुए कहा कि यदि पार्टी का कोई स्थानीय नेता या पदाधिकारी दुर्व्यवहार करता है, तो चंद लोगों की वजह से पार्टी से दूरी बनाने की बजाय सीधे उनसे शिकायत करें। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही बंगाल में विकास, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों का हवाला देते हुए अभिषेक ने कहा कि वर्ष 2016 में तृणमूल ने जिले की नौ में से सात सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान हुआ।
एकजुट होकर जीत सुनिश्चित करने का आह्वान
उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव में जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि तृणमूल पुरुलिया में विकास के जरिए जनता का भरोसा फिर से मजबूत करेगी। रेल सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय भाजपा प्रतिनिधियों पर हमला बोलते हुए अभिषेक ने कहा कि पुरुलिया में भाजपा के छह विधायक और सांसद हैं, फिर भी रेलवे की हालत बदतर है।
समस्याओं के समाधान आश्वासन
उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव परिणाम आने के तीन महीने के भीतर 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रेल मंत्री से मिलकर पुरुलिया की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए अभिषेक ने कहा कि आज भाजपा में बड़े पदों पर बैठे कई नेता पहले माकपा और वाम दलों से जुड़े थे। ये लोग जनता के सच्चे सेवक नहीं बल्कि दल बदलने वाले हैं।
