तृणमूल ने किया कोर्ट के आदेश का स्वागत किया

मंत्रियों ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। यह फैसला हमारे रुख की प्रबल पुष्टि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम एक भी वैध मतदाता को सूची से हटने नहीं देंगे। हम बंगाल को अपमानित नहीं होने देंगे। पार्टी ने कहा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, ने हमारे पक्ष को सही ठहराया है। यह फैसला इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि हम इतिहास के सही पक्ष में हैं और जनता के अधिकारों तथा गरिमा की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा और उसके अधीनस्थ चुनाव आयोग को मनमानी छोड़कर संवैधानिक मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लोकतंत्र की जीत होगी। पार्टी ने इस निर्णय को लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।