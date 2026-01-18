देश और बंगाल की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही TMC…सिंगूर में PM मोदी ने ममता पर बोला हमला

रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य की जनता टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। टीएमसी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और किसान आए हैं। सभी एक ही उम्मीद के साथ आए हैं कि हम वास्तविक बदलाव चाहते हैं। हर कोई 15 साल के महान जंगलराज को बदलना चाहता है। बीजेपी ने बिहार में एक बार फिर जंगलराज को रोक दिया है, और अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महान जंगलराज को विदाई देने के लिए तैयार है।