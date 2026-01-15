Bengal Politics: I-Pac छापा मामले में CM ममता बनर्जी को SC से लगा झटका, नोटिस किया जारी

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले I-PAC के ऑफिस पर ईडी के छापे के बाद वहां की राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार यानी सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। SC ने ईडी की याचिका पर बंगाल सरकार, सीएम ममता बनर्जी और राज्य पुलिस को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही ईडी के अधिकारियों पर दर्ज FIR पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।