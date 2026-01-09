‘मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव’, I-PAC में छापे के विरोध में कोलकाता में भड़की सीएम ममता

Mamata Banerjee Protest Rally: पश्चिम बंगाल में गुरुवार को I-PAC के ऑफिस में ईडी द्वारा छापा मारने के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। शुक्रवार को कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने इसके विरोध में एक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव हैं।