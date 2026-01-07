फर्क समझो सर जी! टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, इंदिरा गांधी का जिक्र कर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना (Photo-IANS)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को ट्रंप के टैरिफ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। कांग्रेस सांसद गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। उसके कैप्शन में लिखा- फर्क समझो सर जी!
वीडियो में कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं इन बीजेपी-आरएसएस के लोगों को अब अच्छी तरह जानता हूं। थोड़ा दबाव डालो, थोड़ा धक्का दो और ये डर के मारे भाग जाते हैं। जैसे ही ट्रंप ने वहां से इशारा किया, इन्होंने फोन उठा लिया और कहा, ‘क्या कर रहे हो मोदी जी?’
राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और ‘यस सर’ कहते हुए ट्रंप के इशारे पर चल पड़े। इस दौरान उन्होंने 1971 के युद्ध का उद्धाहरण भी दिया। गांधी ने कहा कि उस दौर में भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद मजबूती से अपना रुख रखा था।
उन्होंने कहा कि आपको याद होगा एक समय ऐसा भी था जब फोन कॉल नहीं आया था, बल्कि सातवां बेड़ा आ गया था। 1971 के युद्ध में अमेरिका का सातवा बेड़ा आ गया, हथियार आए, एयरक्राफ्ट कैरियर आया। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा था- 'मैं वही करूंगी जो मुझे करना है।' यही फर्क है।
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह बयान उसके बाद आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने के लिए समय मांगने आए थे। इसी दौरान ट्रंप ने भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ (शुल्क) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अब काफी ज्यादा टैरिफ चुका रहा है और उसने रूसी तेल की खरीद “काफी हद तक कम” कर दी है।
गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए हैं, जिनमें 25 प्रतिशत का शुल्क भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जुड़ा बताया गया है। ट्रंप ने कहा, “मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वे मुझसे बहुत खुश नहीं हैं क्योंकि अब वे काफी टैरिफ चुका रहे हैं। उन्होंने रूसी तेल की खरीद अब काफी हद तक कम कर दी है।”
