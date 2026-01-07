फर्क समझो सर जी! टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, इंदिरा गांधी का जिक्र कर साधा निशाना

बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह बयान उसके बाद आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने के लिए समय मांगने आए थे। इसी दौरान ट्रंप ने भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ (शुल्क) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अब काफी ज्यादा टैरिफ चुका रहा है और उसने रूसी तेल की खरीद “काफी हद तक कम” कर दी है।