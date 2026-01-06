6 जनवरी 2026,

मंगलवार

मादुरो की तरह मोदी का भी अपहरण कर लेंगे ट्रंप? कांग्रेस नेता के बयान पर छिड़ा विवाद

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा- क्या वेनेजुएला जैसी घटना भारत में भी हो सकती है? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण कर सकते हैं?

भारत

image

Ashib Khan

Jan 06, 2026

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया विवादित बयान (Photo-IANS)

Prithviraj Chavan Venezuela: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वेनेजुएला में जो हुआ, क्या वो भारत में भी हो सकता है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपहरण कर सकते हैं, जैसा कि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के साथ हुआ। चव्हाण के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है।

क्या बोले कांग्रेस नेता?

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, “सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला जैसी घटना भारत में भी हो सकती है? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण कर सकते हैं?” बता दें कि यह बयान उन्होंने भारत के खिलाफ अमेरिकी व्यापार नीति की आलोचना करते हुए दिया।

भारत-अमेरिका व्यापार हो जाएगा ठप

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि यदि अमेरिका भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करता है तो इससे भारत-अमेरिका व्यापार लगभग ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा, “सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसलिए टैरिफ को व्यापार रोकने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका बोझ भारत को उठाना पड़ेगा। जो मुनाफा पहले हमारे लोग अमेरिका को निर्यात से कमा रहे थे, वह अब नहीं मिलेगा। हमें वैकल्पिक बाजार तलाशने होंगे और इस दिशा में प्रयास शुरू भी हो चुके हैं।

मादुरो के अपहरण पर क्या बोले चव्हाण?

उन्होंने आगे कहा कि वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ है, वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। एक निर्वाचित राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया है। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि कल ऐसा किसी अन्य देश के साथ भी हो सकता है। कल यह भारत के साथ भी हो सकता है। 

बीजेपी ने किया पलटवार

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- कांग्रेस हर दिन नई गिरावट पर जा रही है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का भारत की तुलना वेनेजुएला से करना शर्मनाक है।

बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा "वेनेजुएला में जो हुआ, क्या वह भारत में हो सकता है?’ जैसा सवाल उठाकर कांग्रेस अपनी भारत-विरोधी सोच उजागर कर रही है। राहुल गांधी भारत में अराजकता चाहते हैं और देश के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

Published on:

06 Jan 2026 05:01 pm

Hindi News / National News / मादुरो की तरह मोदी का भी अपहरण कर लेंगे ट्रंप? कांग्रेस नेता के बयान पर छिड़ा विवाद

