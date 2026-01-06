मादुरो की तरह मोदी का भी अपहरण कर लेंगे ट्रंप? कांग्रेस नेता के बयान पर छिड़ा विवाद

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि यदि अमेरिका भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करता है तो इससे भारत-अमेरिका व्यापार लगभग ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा, “सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसलिए टैरिफ को व्यापार रोकने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका बोझ भारत को उठाना पड़ेगा। जो मुनाफा पहले हमारे लोग अमेरिका को निर्यात से कमा रहे थे, वह अब नहीं मिलेगा। हमें वैकल्पिक बाजार तलाशने होंगे और इस दिशा में प्रयास शुरू भी हो चुके हैं।