21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोलकाता

जीवन की प्रतिकूलता में जपो राम का नाम: संत मुरलीधर महाराज

कोलकाता. सुन्दरकाण्ड भक्त मण्डल, कोलकाता के तत्वावधान में रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हनुमंतधाम (फोरशोर रोड, शिवपुर) में आयोजित श्रीराम कथा में संत मुरलीधर महाराज ने कहा कि संसार में चमत्कार की बजाय पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए। जीवन में प्रतिकूलता आने पर प्रभु के चरणों में शरणागत होकर उनके नाम का स्मरण करना ही [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

MUKESH VYAS

Jan 21, 2026

कोलकाता. सुन्दरकाण्ड भक्त मण्डल, कोलकाता के तत्वावधान में रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हनुमंतधाम (फोरशोर रोड, शिवपुर) में आयोजित श्रीराम कथा में संत मुरलीधर महाराज ने कहा कि संसार में चमत्कार की बजाय पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए। जीवन में प्रतिकूलता आने पर प्रभु के चरणों में शरणागत होकर उनके नाम का स्मरण करना ही सच्चा मार्ग है।

यह संसार कर्म प्रधान है

उन्होंने भगवान शंकर के वचनों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संसार कर्म प्रधान है और जैसा व्यक्ति कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है।यदि कर्म के अनुरूप फल न मिले तो उसे रामजी की इच्छा समझना चाहिए और किसी को दोष नहीं देना चाहिए।उन्होंने बताया कि भक्त का लक्षण यही है कि वह भगवान से कुछ नहीं मांगता, यदि मांगता है तो केवल भगवान को ही मांगता है। कलयुग में वे भाग्यशाली हैं जो भगवान के भक्त हैं। नरसी मेहता के जीवन में भगवान 52 बार प्रकट हुए, तो भक्तों के जीवन में भी ऐसा संभव है, आवश्यकता केवल आर्त भाव से स्मरण करने की है। कार्यक्रम का संचालन हरीश तिवाड़ी ने किया।

श्रीरामकथा को सफल बनाने में उपस्थित थे

श्रीरामकथा को सफल बनाने में कथा के संरक्षक श्याम सुन्दर अग्रवाल, मुख्य यजमान आशाराम झंवर और संदीप गुप्ता, दैनिक यजमान जय प्रकाश तापड़िया, वृजमोहन गट्टानी, संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार ताम्बी, सचिव शिवशंकर लाहोटी, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्याम सुन्दर तोषनीवाल, सचिव ललित कुमार सिंघी, राम अवतार बिहानी, महावीर खंडेलवाल, विनोद शर्मा, जगत चोरड़िया, गजानंद दायमा, सांवरमल पारीक, चम्पालाल राठी, उमापति कुशवाहा, महावीर प्रसाद मावतवाल और कैलाश चंद्र शर्मा सहित अन्य सदस्य सक्रिय रहे। इस अवसर पर गोविन्द सारडा, शांता सारडा, दुर्गा व्यास, गोविन्दराम अग्रवाल, महावीर प्रसाद बजाज, हर्ष वर्धन सर्राफ, नटवर बंग, सुरेश गाड़ोदिया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें

दाधीच प्रीमियर लीग में दिखी खेल भावना के साथ प्रतिभा
कोलकाता
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Jan 2026 12:53 pm

Published on:

21 Jan 2026 12:52 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / जीवन की प्रतिकूलता में जपो राम का नाम: संत मुरलीधर महाराज

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

अमावस की रात सा अंधकार मिटाती है भागवत कथा: प. मालीराम शास्त्री

कोलकाता

आईएमएफ ने बढ़ाया भरोसा; बंगाल बना पूर्वी भारत का ग्रोथ इंजन

कोलकाता

SIR की फाइनल लिस्ट पर TMC विधायक की धमकी से मचा बवाल, ‘सब ठीक तो ठीक, वरना…’

राष्ट्रीय

Bengal Election: विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने खेला मास्टरस्ट्रोक, बाहरी राज्यों से बुलाए नेता; जानें क्या दी जिम्मेदारी

BJP West Bengal Assembly Election 2026, BJP Pravasi Sadasya West Bengal, Amit Shah Bengal BJP Strategy, BJP vs TMC West Bengal 2026,
राष्ट्रीय

ऐतिहासिक शिल्प केंद्र कुम्हारटोली में सरस्वती पूजा के लिए तैयार हो रहीं मूर्तियां

कोलकाता
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.