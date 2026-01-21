जीवन की प्रतिकूलता में जपो राम का नाम: संत मुरलीधर महाराज

उन्होंने भगवान शंकर के वचनों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संसार कर्म प्रधान है और जैसा व्यक्ति कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है।यदि कर्म के अनुरूप फल न मिले तो उसे रामजी की इच्छा समझना चाहिए और किसी को दोष नहीं देना चाहिए।उन्होंने बताया कि भक्त का लक्षण यही है कि वह भगवान से कुछ नहीं मांगता, यदि मांगता है तो केवल भगवान को ही मांगता है। कलयुग में वे भाग्यशाली हैं जो भगवान के भक्त हैं। नरसी मेहता के जीवन में भगवान 52 बार प्रकट हुए, तो भक्तों के जीवन में भी ऐसा संभव है, आवश्यकता केवल आर्त भाव से स्मरण करने की है। कार्यक्रम का संचालन हरीश तिवाड़ी ने किया।