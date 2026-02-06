Bengal Politics: वाम मोर्चा और कांग्रेस की ‘एकला चलो’ से क्या ममता को होगा फायदा?

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि अलग दलों के साथ गठबंधन करने से जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ है।