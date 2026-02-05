कांग्रेस के समय भी पूर्व सेना अधिकारी की किताब के पब्लिश होने पर लगा था बैन, नेहरू की थी आलोचना

Modi Government Book Ban: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी (Four Stars of Destiny)” का जिक्र करने पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल, इस किताब में पूर्व सेना अध्यक्ष ने अपने सैन्य जीवन के अनुभवों को शेयर किया है। इसके अलावा 2020 के भारत-चीन सीमा तनाव, पूर्वी लद्दाख में हुए मिलिट्री एक्शंस, सरकार और सेना के बीच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रणनीतिक सोच का भी जिक्र किया है। मोदी सरकार ने इस किताब के पब्लिश होने पर रोक लगा दी।