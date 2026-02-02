Parliament session 2026: क्या राहुल गांधी ने लोकसभा में किया नियम-349 का उल्लंघन, जानें इसके बारे में

सदन के बाहर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे सिर्फ 2-3 लाइनें बोलनी हैं। यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये आर्मी चीफ के शब्द हैं, और यह राजनाथ सिंह और PM मोदी के साथ उनकी बातचीत है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आर्मी चीफ ने क्या लिखा है और राजनाथ सिंह और PM मोदी ने उन्हें क्या ऑर्डर दिए हैं।