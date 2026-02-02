2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Parliament session 2026: क्या राहुल गांधी ने लोकसभा में किया नियम-349 का उल्लंघन, जानें इसके बारे में

लोकसभा का नियम 349 सदन में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों को निर्धारित करता है। इस नियम के मुताबिक कोई भी सदस्य सदन के कार्य के अलावा किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र को नहीं पढ़ेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 02, 2026

Rahul Gandhi statement in Parliament, Lok Sabha uproar, Rule 349 of Lok Sabha, Draupadi Murmu address debate, Motion of Thanks on President’s Address,

राहुल गांधी के बयान पर संसद में मचा हंगामा (Photo-IANS)

Parliament session 2026: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सोमवार को संसद में हंगामा मच गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे की किताब का जिक्र किया, जिस पर बवाल मच गया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस सांसद के बयान पर आपत्ति जताई।

वहीं अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से लोकसभा के नियम 349 का हवाला देते हुए कई बार अपील की कि वह सदन में किसी किताब को उद्धृत नहीं कर सकते। हालांकि राहुल गांधी ने आर्टिकल का उल्लेख किया।

क्या है लोकसभा का नियम-349?

लोकसभा का नियम 349 सदन में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों को निर्धारित करता है। इस नियम के मुताबिक कोई भी सदस्य सदन के कार्य के अलावा किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र को नहीं पढ़ेगा। 

इस नियम के तहत लोकसभा के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन के भीतर:

  • मर्यादित भाषा का प्रयोग करें
  • अशोभनीय, अपमानजनक या असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें
  • किसी सदस्य, संस्था या व्यक्ति पर व्यक्तिगत आरोप न लगाएं
  • सदन की गरिमा बनाए रखें
  • अध्यक्ष के आदेशों का पालन करें
  • शालीन और अनुशासित व्यवहार करें
  • सदन में नारे नहीं लगा सकते
  • सदन में प्रदर्शन नहीं कर सकते

राहुल गांधी ने क्या कहा?

सदन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि डोकलाम में भारतीय सीमा के पास चीनी टैंक हैं। इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। 

रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी को बीच में ही रोक दिया और पूछा कि क्या पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और तर्क दिया कि अप्रकाशित कृति से उद्धरण देना अनुचित है। सिंह ने कांग्रेस सांसद गांधी से पुस्तक की एक प्रति प्रस्तुत करने को भी कहा।

राहुल के बयान पर क्या बोलीं प्रियंका?

लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह सेना को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह आर्मी चीफ की किताब का एक हिस्सा पढ़ रहे थे। वे (BJP) हमेशा यही कहते हैं जब भी कुछ ऐसा सामने आता है जिसे वे छिपाना चाहते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है – राहुल गांधी

सदन के बाहर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे सिर्फ 2-3 लाइनें बोलनी हैं। यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये आर्मी चीफ के शब्द हैं, और यह राजनाथ सिंह और PM मोदी के साथ उनकी बातचीत है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आर्मी चीफ ने क्या लिखा है और राजनाथ सिंह और PM मोदी ने उन्हें क्या ऑर्डर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Budget 2026: ‘बंगाल को कुछ नहीं मिला, इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ जुमला!’ बजट पर ममता बनर्जी का तीखा रिएक्शन
राष्ट्रीय
budget 2026-27, Nirmala Sitharaman, Indian budget, BJP,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Published on:

02 Feb 2026 05:27 pm

Hindi News / National News / Parliament session 2026: क्या राहुल गांधी ने लोकसभा में किया नियम-349 का उल्लंघन, जानें इसके बारे में
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Budget 2026

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.