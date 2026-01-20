दाधीच प्रीमियर लीग में दिखी खेल भावना के साथ प्रतिभा

कोलकाता. महर्षि दधीचि सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत श्री दाधीच नवयुवक परिषद की ओर से आयोजित दाधीच प्रीमियर लीग (डीपीएल) का आयोजन किया गया। आयोजन में खेल भावना और प्रतिभा झलक एकसाथ देखने को मिली। कोलकाता में पहली बार आयोजित दाधीच प्रीमियर लीग में बिना परिणाम की चाह में एक तरफ जहां उत्साहित और रोमांचित खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में समाजजनों ने उपस्थिति दर्ज करा कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने इसे न केवल एक क्रिकेट प्रतियोगिता का मंच बताया बल्कि महानगर में रह रहे समाज जनों की व्यस्ततम दिनचर्या के बीच आपसी मेलजोल बढ़ाने का एक रोचक तथा सशक्त माध्यम बताया।डीपीएल में आठ टीमों ने भाग लिया। दर्शक दीर्घा में बैठे ट्रस्ट के पदाधिकारियों, समाजजनों, खेल प्रेमियों और अतिथियों ने मैच के दौरान हर बेहतरीन शॉट, शानदार बॉल को जबरदस्त क्षेत्ररक्षण का आनंद लिया और तालियों की गूंज के साथ हर बेहतर प्रदर्शन पर प्रतिभागी खिलाड़ी का उत्साहवर्धन किया।