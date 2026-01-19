अयोध्या के बाद बंगाल में भी बनेगा ‘राम मंदिर’, बीजेपी कनेक्शन आया सामने

बंगाल के राम मंदिर को लेकर बीजेपी कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल, ट्रस्ट के अध्यक्ष अरिंदम भट्टाचार्य हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि शांतिपुर भक्ति आंदोलन की भूमि रही है। कृतिवास ओझा ने राम को बंगाल की भावनात्मक चेतना से जोड़ा। उनका राम बंगाली संस्कृति के बेहद करीब है, इसलिए उन्हें ‘हारा राम’ भी कहा जाता है। हम 2017 से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं।