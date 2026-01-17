Bengal Election 2026: बंगाल में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मोदी ने एक नया नारा भी दिया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने घुसपैठिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। इसलिए बंगाल से भी घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है।