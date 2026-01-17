Bengal Election 2026: बंगाल में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना

मालदा में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया (Photo-IANS)
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मोदी ने एक नया नारा भी दिया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने घुसपैठिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। इसलिए बंगाल से भी घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए एक नया नारा भी दिया। उन्होंने कहा, "पलटानो दरकार, छायी भाजपा सरकार।" इस दौरान उन्होंने लोगों से प्रदेश में टीएमसी की जगह बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की।
मोदी ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब बंगाल की बारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए अपने संबोधन में आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने लोगों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से दूर रखा है, जो देश में कम आय वाले लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "निर्दयी, क्रूर टीएमसी सरकार जनता के पैसे की लूट कर रही है और बंगाल के लोगों तक केंद्रीय सहायता पहुंचने से रोक रही है।"
पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में बीजेपी के बढ़ते चुनावी प्रभाव को लेकर भी बात कही। उन्होंने महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में पार्टी के दमदार प्रदर्शन का हवाला देते हुए मुंबई की बीएमसी में मिली ऐतिहासिक जीत का जिक्र किया और बढ़ती लोकप्रियता के प्रमाण के रूप में तिरुवनंतपुरम में भाजपा के पहले महापौर के चुनाव की ओर इशारा किया।
पीएम मोदी ने कहा कि ये परिणाम भाजपा के विकासोन्मुखी शासन में बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं, विशेष रूप से युवा मतदाताओं के बीच। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाओं का प्रभाव कम हो गया है और पश्चिम बंगाल के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा, "इस बार बंगाल की जनता वहां भी भाजपा को शानदार जीत दिलाएगी।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी होने लगे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग