सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, देना होगा 100 फीसदी महंगाई भत्ता, कहा – महंगाई भत्ता पाना लोकतांत्रिक अधिकार

कोलकाता. उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्हें 2008 से 2019 तक बकाया 100 फीसदी महंगाई भत्ता देना होगा। न्यायाधीश संजय करण की नेतृत्ववाली खंडपीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उन्हें तत्काल 25 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाए। शेष 75 फीसदी महंगाई भत्ते के लिए उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी महंगाई भत्ते को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत करेगी। कितने मद में कितनी राशि कितने किश्तों में भुगतान किया जाएगा, शेष 75 फीसदी राशि कितने किस्तों में और कब तक दी जाएगी यह कमेटी और राज्य सरकार की बैठक में 6 मार्च तक तय करना होगा। गठित कमेटी 15 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर बैठक की सारी जानकारी और राज्य सरकार ने कर्मचारियों को राशि देनी शुरू करने की जानकारी अदालत को बताएगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते के लिए आंदोलन कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद इस कानूनी लड़ाई का समापन हो गया।