क्या बंगाल में टूटने वाला है ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक? TMC में मचा सियासी भूचाल

ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए हुमांयू कबीर की नई पार्टी 'जनता उन्नयन पार्टी', इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) और कुछ अन्य छोटे संगठनों ने संभावित गठबंधन के संकेत दिए हैं। जानकारों का मानना है कि इससे ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक के छटकने की संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, माना जा रहा है कि मतदाता सूची संशोधन, वक्फ कानून और OBC विवाद जैसे मुद्दों ने अल्पसंख्यक समुदाय को सोचने पर मजबूर कर दिया है और नए राजनीतिक विकल्पों को तलाशने की ओर आगे बढ़ा दिया है।