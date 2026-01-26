Venezuela warn America: ‘हुक्म चलाना बंद करे…’ अमेरिकी दबाव पर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का सीधा हमला

US Interference in Venezuela: वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने साफ शब्दों में कहा है कि वह वाशिंगटन से मिलने वाले 'आदेशों' से तंग आ चुकी हैं। वेनेजुएला की सरकार अमेरिकी रवैये को लेकर नाराज है। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला पर अमेरिका के दबाव और सैन्य गतिविधियों में तेजी आ गई है, जिसे लेकर वेनेजुएला की सरकार आक्रामक हो गई है। रोड्रिगेज ने दो टूक कहा कि देश की राजनीति और भविष्य का फैसला वेनेजुएलावासी खुद करेंगे। इसके लिए किसी बाहरी ताकत को दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी।