Venezuela warn America: ‘हुक्म चलाना बंद करे…’ अमेरिकी दबाव पर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का सीधा हमला

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का कड़ा संदेश (Photo-X)
US Interference in Venezuela: वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने साफ शब्दों में कहा है कि वह वाशिंगटन से मिलने वाले 'आदेशों' से तंग आ चुकी हैं। वेनेजुएला की सरकार अमेरिकी रवैये को लेकर नाराज है। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला पर अमेरिका के दबाव और सैन्य गतिविधियों में तेजी आ गई है, जिसे लेकर वेनेजुएला की सरकार आक्रामक हो गई है। रोड्रिगेज ने दो टूक कहा कि देश की राजनीति और भविष्य का फैसला वेनेजुएलावासी खुद करेंगे। इसके लिए किसी बाहरी ताकत को दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
पूर्वी राज्य अंजोआतेगुई में तेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला के नेताओं को हुक्म देना बंद करना चाहिए। देश के अंदर जो भी राजनीतिक मतभेद हैं, उन्हें सुलझाने का हक सिर्फ वेनेजुएला के लोगों का है। रोड्रिगेज ने साफ कहा कि विदेशी हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार राष्ट्रीय संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी।
निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पहली बार नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी एक नाव पर सैन्य हमला किया। यह हमला पूर्वी प्रशांत महासागर में हुआ था। इस कार्रवाई में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बच गया, जिसे बाद में सूचना मिलने पर तटरक्षक बल ने बचाने की कोशिश की।
अमेरिकी दक्षिणी कमान के अनुसार, हाल ही में की गई कार्रवाई सैन्य गतिविधियों का हिस्सा है। अमेरिका पहले भी वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकरों को जब्त करने के लिए कार्रवाई करता रहा है। दिसंबर के अंत में भी अमेरिकी सेना ने कई संदिग्ध ड्रग नावों पर हमला किया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से अमेरिका की सख्ती और ज्यादा हो गई है और वेनेजुएला इसे सीधे अंदरूनी मामलों में दखल बता रहा है।
