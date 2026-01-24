24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोलकाता

अलीपुर संग्रहालय में प्रदर्शित होंगी नेताजी की दुर्लभ चिट्ठियां

कोलकाता. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के अवसर पर नेताजी के वंशज और इतिहासकार सुगाता बोस ने नेताजी के दो दुर्लभ मूल पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे। इन दस्तावेजों को अलीपुर संग्रहालय में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। नेताजी द्वारा 23 जनवरी 1926 को जेल से लिखे गए ये पत्र बसंती देवी और [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

MUKESH VYAS

Jan 24, 2026

कोलकाता. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के अवसर पर नेताजी के वंशज और इतिहासकार सुगाता बोस ने नेताजी के दो दुर्लभ मूल पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे। इन दस्तावेजों को अलीपुर संग्रहालय में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। नेताजी द्वारा 23 जनवरी 1926 को जेल से लिखे गए ये पत्र बसंती देवी और उनके भाई सरत चंद्र बोस को संबोधित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी की भावना आज भी अमर है। राज्य सरकार अलीपुर जेल में उनके कारावास कक्ष को पुनर्स्थापित कर और दुर्लभ पत्रों को जनता के लिए उपलब्ध कराकर उनकी क्रांतिकारी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहती है। राज्य सरकार पहले ही नेताजी से जुड़ी सभी राज्य स्तरीय फाइलें सार्वजनिक कर चुकी है, लेकिन सच्चाई तभी सामने आएगी जब केन्द्र भी शेष दस्तावेज जारी करेगा। मुख्यमंत्री ममता ने केन्द्र सरकार से नेताजी से जुड़ी सभी फाइलों को तत्काल सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि आज़ादी के आठ दशक बाद भी नेताजी के 1945 के बाद लापता होने का रहस्य अनसुलझा है, जो राष्ट्र के लिए सामूहिक दुर्भाग्य है।

आज़ाद हिंद फौज धर्मनिरपेक्षता का सर्वोच्च प्रतीक थी

नेताजी मेमोरियल मंच में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि यदि नेताजी आज जीवित होते तो क्या उनसे भी नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जाता। इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र के पौत्र चंद्र कुमार बोस भी मौजूद रहे। उन्होंने चंद्र बोस को एसआइआर सुनवाई के लिए तलब किए जाने को देशभक्त की विरासत का अपमान बताया। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ाद हिंद फौज धर्मनिरपेक्षता का सर्वोच्च प्रतीक थी। नेताजी ने देश को किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि सभी भाषाई समूहों का साझा घर माना। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब उनके आदर्शों साम्प्रदायिक सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जीवित रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का इतिहास तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और बंगाल के महानायकों के योगदान को व्यवस्थित रूप से कमतर किया जा रहा है। बार-बार अनुरोध के बावजूद 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया। उन्होंने नेताजी के "दिल्ली चलो" नारे को दोहराया और लोगों से साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने की अपील की।

ये भी पढ़ें

मुख्यमंत्री ममता ने किया 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन
कोलकाता
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 01:20 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / अलीपुर संग्रहालय में प्रदर्शित होंगी नेताजी की दुर्लभ चिट्ठियां

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

विद्या की देवी सरस्वती पूजा की अनूठी परंपराएं

कोलकाता

मुख्यमंत्री ममता ने किया 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन

कोलकाता

मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगे ले कर सड़कों पर उतरी आशा कर्मी

कोलकाता

भ्रष्टाचार या खराब आचरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : अभिषेक

कोलकाता

उपकथाओं व सांस्कृतिक माध्यमों से गंगा की कहानी लोगों तक पहुंचाएं

कोलकाता
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.