अलीपुर संग्रहालय में प्रदर्शित होंगी नेताजी की दुर्लभ चिट्ठियां

नेताजी मेमोरियल मंच में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि यदि नेताजी आज जीवित होते तो क्या उनसे भी नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जाता। इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र के पौत्र चंद्र कुमार बोस भी मौजूद रहे। उन्होंने चंद्र बोस को एसआइआर सुनवाई के लिए तलब किए जाने को देशभक्त की विरासत का अपमान बताया। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ाद हिंद फौज धर्मनिरपेक्षता का सर्वोच्च प्रतीक थी। नेताजी ने देश को किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि सभी भाषाई समूहों का साझा घर माना। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब उनके आदर्शों साम्प्रदायिक सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जीवित रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का इतिहास तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और बंगाल के महानायकों के योगदान को व्यवस्थित रूप से कमतर किया जा रहा है। बार-बार अनुरोध के बावजूद 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया। उन्होंने नेताजी के "दिल्ली चलो" नारे को दोहराया और लोगों से साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने की अपील की।