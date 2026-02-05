SIR के कारण 107 लोगों की गई जान, पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि SIR का लोगों में मन में इतना डर बैठ गया है कि रोजाना 3 से 4 लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसको लेकर टीएमसी लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी बंगाल पर हमला बोल रही है। बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह इस मामले में निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ममता का कहा है कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार को इन सभी की मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।