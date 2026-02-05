Parliament Session 2026: ‘राहुल गांधी से कह दीजिये कि…’, खरगे को सदन में केंद्रीय मंत्री ने कह दिया साफ-साफ

रिजिजू ने सभी विपक्षी सदस्यों से संसद की परंपराओं और मर्यादा का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कई सदस्य प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस सदस्य न सुनना चाहें, लेकिन उन्हें दूसरों को ऐसा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।