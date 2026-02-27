Rinku Singh Father : “पापा मेरी जान…” इमोशनल कर रही रिंकू सिंह की ये बातें… 5 Photos में देखिए पिता-पुत्र का प्यार

Rinku Singh Father Death News : भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह पर दुखो का पहाड़ टूट पड़ा है। आज उनके पिता खानचंद्र सिंह का कैंसर (Rinku Singh Father Cancer) से लंबी लड़ाई के बाद ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ दुखी है। फैंस सोशल मीडिया पर शोक प्रकट कर रहे हैं। रिंकू अपने पिता को बेहद प्यार करते थे। ये बात उनकी एक नहीं कई पोस्ट में दिखती है। आइए, कुछ तस्वीरों के जरिए पिता-पुत्र के प्यार को देखते हैं।