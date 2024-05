Heat Stroke in MP: भीषण गर्मी से बढ़ता है बॉडी टेम्प्रेचर, पकने लगता है ब्लड में मौजूद प्रोटीन, एक्सपर्ट से जानें Heat Stroke से कैसे बचें

How to maintain body temperature in heat: इस बार सारे रेकॉर्ड ब्रेक करते हुए मध्य प्रदेश में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि हाई टेम्प्रेचर में Heat Stroke का खतरा बढ़ जाता है, जरा सी भी लापहवाही भारी पड़ सकती है