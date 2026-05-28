Pankaj Bhadouria: भारत की पहली ‘मास्टरशेफ’ विजेता पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, तस्वीर देख टूटा फैंस का दिल

Pankaj Bhadouria breast cancer (सोर्स- एक्स)
Pankaj Bhadouria Breast Cancer: ‘मास्टरशेफ इंडिया’ के पहले सीजन की विनर रहीं पंकज भदौरिया को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया है। हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वालीं पंकज इन दिनों जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, उनके चाहने वाले चिंतित हो गए।
पंकज भदौरिया ने अस्पताल से अपनी तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को अपनी बीमारी की जानकारी दी। तस्वीर में वह हॉस्पिटल बेड पर नजर आईं, जहां उनके शरीर पर मेडिकल उपकरण लगे हुए थे। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लोगों से दुआ और हिम्मत की अपील की। तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हजारों लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना करने लगे।
पंकज ने अस्पताल से कुछ वीडियो भी शेयर किए, जिनमें वह मेडिकल जांच के लिए जाती दिखाई दीं। अस्पताल के कपड़ों में नजर आ रहीं पंकज के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान को खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उन्होंने अपने फैंस से कहा कि इस मुश्किल दौर में उनका प्यार और दुआएं ही सबसे बड़ी ताकत हैं।
आज करोड़ों लोग पंकज भदौरिया को सेलिब्रिटी शेफ के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह पहले एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाया करती थीं। साल 2010 में जब उन्होंने ‘मास्टरशेफ इंडिया’ के पहले सीजन में हिस्सा लिया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह इतिहास रच देंगी। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर उन्होंने शो जीतकर देश की पहली ‘मास्टरशेफ इंडिया’ विनर बनने का गौरव हासिल किया।
उस सीजन को बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार होस्ट कर रहे थे। शो जीतने के बाद पंकज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कुकिंग की दुनिया में ऐसी पहचान बनाई कि घर-घर में लोग उन्हें जानने लगे। टीवी पर उनके कई कुकिंग शो लोकप्रिय हुए और उन्होंने आसान रेसिपी के जरिए लोगों का दिल जीत लिया।
जैसे ही पंकज ने अपनी बीमारी की जानकारी दी, सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में संदेशों की बाढ़ आ गई। कई सेलिब्रिटीज और फैंस ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंकज भी लगातार सकारात्मक रहने की कोशिश कर रही हैं और अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा कर रही हैं।
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