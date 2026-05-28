Pankaj Bhadouria: भारत की पहली ‘मास्टरशेफ’ विजेता पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, तस्वीर देख टूटा फैंस का दिल

पंकज ने अस्पताल से कुछ वीडियो भी शेयर किए, जिनमें वह मेडिकल जांच के लिए जाती दिखाई दीं। अस्पताल के कपड़ों में नजर आ रहीं पंकज के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान को खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उन्होंने अपने फैंस से कहा कि इस मुश्किल दौर में उनका प्यार और दुआएं ही सबसे बड़ी ताकत हैं।