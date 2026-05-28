28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Pankaj Bhadouria: भारत की पहली ‘मास्टरशेफ’ विजेता पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, तस्वीर देख टूटा फैंस का दिल

Pankaj Bhadouria Breast Cancer: भारत की पहली मास्टरशेफ की विजेता पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर होने की खबर ने सभी को चिंता में डाल दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 28, 2026

Pankaj Bhadouria breast cancer

Pankaj Bhadouria breast cancer (सोर्स- एक्स)

Pankaj Bhadouria Breast Cancer: ‘मास्टरशेफ इंडिया’ के पहले सीजन की विनर रहीं पंकज भदौरिया को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया है। हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वालीं पंकज इन दिनों जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, उनके चाहने वाले चिंतित हो गए।

अस्पताल के बेड से शेयर की तस्वीर

पंकज भदौरिया ने अस्पताल से अपनी तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को अपनी बीमारी की जानकारी दी। तस्वीर में वह हॉस्पिटल बेड पर नजर आईं, जहां उनके शरीर पर मेडिकल उपकरण लगे हुए थे। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लोगों से दुआ और हिम्मत की अपील की। तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हजारों लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना करने लगे।

वीडियो में दिखा इलाज का दर्द

पंकज ने अस्पताल से कुछ वीडियो भी शेयर किए, जिनमें वह मेडिकल जांच के लिए जाती दिखाई दीं। अस्पताल के कपड़ों में नजर आ रहीं पंकज के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान को खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उन्होंने अपने फैंस से कहा कि इस मुश्किल दौर में उनका प्यार और दुआएं ही सबसे बड़ी ताकत हैं।

टीचर से बनीं देश की पहली मास्टरशेफ

आज करोड़ों लोग पंकज भदौरिया को सेलिब्रिटी शेफ के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह पहले एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाया करती थीं। साल 2010 में जब उन्होंने ‘मास्टरशेफ इंडिया’ के पहले सीजन में हिस्सा लिया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह इतिहास रच देंगी। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर उन्होंने शो जीतकर देश की पहली ‘मास्टरशेफ इंडिया’ विनर बनने का गौरव हासिल किया।

अक्षय कुमार के शो से मिली पहचान

उस सीजन को बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार होस्ट कर रहे थे। शो जीतने के बाद पंकज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कुकिंग की दुनिया में ऐसी पहचान बनाई कि घर-घर में लोग उन्हें जानने लगे। टीवी पर उनके कई कुकिंग शो लोकप्रिय हुए और उन्होंने आसान रेसिपी के जरिए लोगों का दिल जीत लिया।

फैंस कर रहे जल्द ठीक होने की दुआ

जैसे ही पंकज ने अपनी बीमारी की जानकारी दी, सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में संदेशों की बाढ़ आ गई। कई सेलिब्रिटीज और फैंस ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंकज भी लगातार सकारात्मक रहने की कोशिश कर रही हैं और अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

बेटी को गोद लेते ही सुष्मिता सेन का मैनेजर हुआ नौ दो ग्यारह, अभिनेत्री का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- छोटे रोल भी नहीं मिलेंगे
बॉलीवुड
Sushmita Sen Reveals Manager Ran When She Adopted Girl

खबर शेयर करें:

Published on:

28 May 2026 08:04 pm

Hindi News / Entertainment / Pankaj Bhadouria: भारत की पहली ‘मास्टरशेफ’ विजेता पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, तस्वीर देख टूटा फैंस का दिल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘क्या खुश रहना गलत है?’, ट्रोलिंग से परेशान हुई गौरव खन्ना की पत्नी, पहुंची श्री श्री रवि शंकर की शरण में

Akanksha Chamola Viral Video
TV न्यूज

OTT फैंस की हुई बल्ले-बल्ले! शुक्रवार को कई फिल्में और वेब सीरीज होंगी स्ट्रीम

OTT फैंस की हुई बल्ले-बल्ले! शुक्रवार को कई नई फिल्में और वेब सीरीज होंगी स्ट्रीम
OTT

गिप्पी ग्रेवाल की ‘Carry On Jatta 4’ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मामला, बढ़ीं मुश्किलें

Carry On Jatta 4
मनोरंजन

एंटी ड्रग्स कैंपेन के बीच हनी सिंह का छलका दर्द, बोले- ‘मैं ड्रग्स की लत में डूब चुका था’

Honey Singh
मनोरंजन

एंटी-ड्रग कैंपेन ही नहीं, हनी सिंह इन गानों की वजह से भी कर चुके हैं विवादों का सामना

हनी सिंह
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.