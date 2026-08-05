5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

AI ने दिखाई Tom Holland और जेंडया की साउथ इंडियन शादी, वीडियो देख फैंस बोले- ‘मल्टीवर्स सच हो गया’

Tom Holland AI Wedding: टॉम हॉलैंड और जेंडया की साउथ इंडियन शादी की कल्पना करने वाला AI वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में मार्वल स्टार्स भी शादी के मेहमान बने नजर आए, जिसे देखकर फैंस ने मजेदार रिएक्शन दिए।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 05, 2026

Tom Holland AI Wedding

टॉम हॉलैंड और जेंडया की साउथ इंडियन शादी की AI वीडियो (सोर्स: X-@ShreeUnfiltered)

Tom Holland and Zendaya AI Wedding Video: हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड (Tom Holland) और जेंडया की साउथ इंडियन वेडिंग की कल्पना करने वाला AI-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पारंपरिक साउथ इंडियन दूल्हा-दुल्हन के लुक में नजर आते हैं, जबकि मार्वल यूनिवर्स के कई बड़े सितारे शादी के मेहमान बने दिखाई देते हैं। इस वीडियो ने फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है।

AI ने रचाई टॉम-जेंडया की 'साउथ इंडियन शादी'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे AI-जनरेटेड वीडियो में टॉम हॉलैंड और जेंडया को पारंपरिक साउथ इंडियन शादी करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में आप देख सकते है कि जेंडया लाल साड़ी, पारंपरिक गहनों और गजरे में दुल्हन बनी नजर आती हैं, जबकि टॉम सफेद शर्ट और धोती पहने दिखाई देते हैं। शादी के स्टेज पर दोनों नए शादीशुदा जोड़े की तरह बैठे हैं और मेहमान उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आते हैं।

मार्वल स्टार्स भी बने शादी के मेहमान

वीडियो में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस इवांस, एंथनी मैकी, सेबेस्टियन स्टेन, क्रिस प्रैट, जोई सलदाना, डेव बॉतिस्ता, पोम क्लेमेंटिएफ, एंड्रयू गारफील्ड, विलेम डैफो, अल्फ्रेड मोलिना, जेमी फॉक्स, टॉम हिडलेस्टन और एलिजाबेथ ओल्सन जैसे कई हॉलीवुड स्टार्स को भी शादी में शामिल दिखाया गया है।

इसके एक सीन में मेहमान केले के पत्ते पर पारंपरिक साउथ इंडियन भोजन करते दिखाई देते हैं, जबकि आखिर में टॉम और जेंडया एंबेसडर कार में विदा होते नजर आते हैं।

वीडियो पर आए फैंस के मजेदार रिएक्शन

AI वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब इंटरटेन किया। एक यूजर ने लिखा, "हाहाहा, ये बहुत शानदार है।" तो दूसरे ने मजाक करते हुए लिखा,"Spidermon: Bride New Day." तो वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "Multiverse में Avengers का South Indian Version।"

हाल ही में टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि AI से बनी नकली शादी की तस्वीरें वायरल होने के बाद उनकी दादी को लगा था कि उन्हें शादी में बुलाया नहीं गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या बाकी रिश्तेदारों को भी समझाना पड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, "नहीं, क्योंकि वे सभी वहां थे।"

हालांकि, दोनों ने अब तक अपनी शादी की तारीख सार्वजनिक नहीं की है। टॉम हॉलैंड और जेंडया इन दिनों अपनी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों के भीतर 1 बिलियन डॉलर (करीब 8,700 करोड़ रुपये) का आंकड़ा पार कर लिया और ये ऐसा करने वाली दूसरी सबसे तेज फिल्म बन गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Aug 2026 06:18 pm

Published on:

05 Aug 2026 06:18 pm

Hindi News / Entertainment / AI ने दिखाई Tom Holland और जेंडया की साउथ इंडियन शादी, वीडियो देख फैंस बोले- ‘मल्टीवर्स सच हो गया’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘असली गद्दार वही निकला जिस पर किसी को शक नहीं था’, Alliance में कुशाल टंडन ने पलटा पूरा गेम

Alliance reality show
मनोरंजन

शाहरुख खान बने देश के सबसे महंगे सेलिब्रिटी ब्रांड, रणवीर सिंह ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे

Shah Rukh Khan Tops Celebrity Brand Value
मनोरंजन

‘देर रात बॉबी देओल को किया था फोन, उठाते ही पड़ी डांट’, प्रीति जिंटा ने सुनाया सनी देओल का 27 साल पुराना किस्सा

Preity Zinta and Sunny Deol in Batwara 1947
मनोरंजन

2 साल पहले छलका था प्रदीप रावत का दर्द, बोले- ‘स्टेज 4 कैंसर और 6 हार्ट ब्लॉकेज से भी कभी नहीं हारा’

Pradeep Rawat Stage 4 Cancer
बॉलीवुड

‘ये एंटरटेनमेंट नहीं, बीमार कंटेंट है’, रियलिटी शोज पर भड़के महाभारत के कृष्ण सौरभ राज जैन, बोले- ‘TRP के लिए हद पार कर रहे हैं’

Saurabh Raj Jain reality show
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.