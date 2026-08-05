AI ने दिखाई Tom Holland और जेंडया की साउथ इंडियन शादी, वीडियो देख फैंस बोले- ‘मल्टीवर्स सच हो गया’

Tom Holland and Zendaya AI Wedding Video: हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड (Tom Holland) और जेंडया की साउथ इंडियन वेडिंग की कल्पना करने वाला AI-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पारंपरिक साउथ इंडियन दूल्हा-दुल्हन के लुक में नजर आते हैं, जबकि मार्वल यूनिवर्स के कई बड़े सितारे शादी के मेहमान बने दिखाई देते हैं। इस वीडियो ने फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है।