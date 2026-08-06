कॉकरोच जनता पार्टी की मैराथन बैठक: 7 घंटे के मंथन के बाद मास्टरप्लाॅन तैयार, आज होगी बड़ी घोषणा

इससे पहले बुधवार को मीडिया से बातचीत में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल उनका संगठन एक ‘प्रेशर ग्रुप’ के रूप में काम करेगा। चुनाव में उतरने की कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर आंदोलन के बाद देशभर में युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक में संगठन के भविष्य की दिशा पर विस्तृत चर्चा की गई। सीजेपी देशभर में शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएगी।