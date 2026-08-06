6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

कॉकरोच जनता पार्टी की मैराथन बैठक: 7 घंटे के मंथन के बाद मास्टरप्लाॅन तैयार, आज होगी बड़ी घोषणा

CJP Strategy: जंतर-मंतर आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज अपने अगले चरण और देशव्यापी विस्तार की रणनीति का ऐलान करेगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पहले ही कहा है कि फिलहाल संगठन प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Aug 06, 2026

Abhijeet Dipke CJP Strategy

राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक मजबूत 'प्रेशर ग्रुप' के रूप में काम करेंगे- अभिजीत दीपके (Photo: IANS)

Abhijeet Dipke CJP: नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब अपने अगले कदम की तैयारी में जुट गई है। देशभर के लाखों छात्रों के मुद्दों को लेकर चर्चा में आई CJP गुरुवार को अपने संगठन के विस्तार और आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर बड़ा ऐलान करने जा रही है।

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो संदेश में बताया कि पिछले दो दिनों से छत्रपति संभाजीनगर में संगठन के शीर्ष नेतृत्व की बैठक चल रही थी, जिसमें आंदोलन के अगले चरण का विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।

आज होगी आंदोलन की अगली रणनीति की घोषणा

आशुतोष रंका ने कहा कि CJP ने देश में शिक्षा व्यवस्था में व्यवस्थित बदलाव लाने के उद्देश्य से यह आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद देशभर के छात्रों और युवाओं के बीच संगठन को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।

उन्होंने बताया कि गुरुवार को आंदोलन की आगे की दिशा और संगठन की भविष्य की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी।

हजारों सुझावों के बाद तैयार हुई नई रणनीति

रंका के अनुसार, अंतिम रणनीति तय करने से पहले संगठन ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समर्थकों और छात्रों से मिले हजारों सुझावों और संदेशों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि इन्हीं सुझावों के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की गई है, ताकि आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बनाया जा सके।

7 घंटे चली कोर कमेटी की बैठक

यह फैसला CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित आवास पर हुई करीब सात घंटे लंबी रणनीतिक बैठक के बाद लिया गया। बैठक में संगठन के विस्तार, विभिन्न राज्यों में छात्र संगठनों का नेटवर्क खड़ा करने और शिक्षा से जुड़े आंदोलनों को समर्थन देने पर सहमति बनी।

मिली जानकारी के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में अलग-अलग राज्यों में छात्र संगठनों के साथ समन्वय बढ़ाकर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की योजना बना रही है।

दीपके बोले- फिलहाल प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगी CJP

इससे पहले बुधवार को मीडिया से बातचीत में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल उनका संगठन एक ‘प्रेशर ग्रुप’ के रूप में काम करेगा। चुनाव में उतरने की कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर आंदोलन के बाद देशभर में युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक में संगठन के भविष्य की दिशा पर विस्तृत चर्चा की गई। सीजेपी देशभर में शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएगी।

JPSC Paper Leak Protest : छात्र सत्याग्रह का 12वां दिन- कौन हैं देवेंद्र महतो, जिन्हें कहा जा रहा रांची के आंदोलन का सोनम वांगचुक

ये भी पढ़ें
JPSC Devendra Mahato Jharkhand

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2026 01:25 pm

Published on:

06 Aug 2026 01:25 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / कॉकरोच जनता पार्टी की मैराथन बैठक: 7 घंटे के मंथन के बाद मास्टरप्लाॅन तैयार, आज होगी बड़ी घोषणा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘PM मोदी का अपमान करने वालों को नतीजे भुगतने चाहिए’, रूपाली गांगुली के बयान पर मचा बवाल, इंटरनेट पर छिड़ी तीखी जंग

Rupali Ganguly Statement
TV न्यूज

‘मैं रोता हुआ घर लौट गया था’, बड़ी फिल्म से निकाले जाने के बाद कैसे मिली ‘Ramayana’, शत्रुघ्न ने सुनाई भावुक कहानी

Ranbir Kapoor Ramayana
मनोरंजन

Alliance Winner: रियलिटी शो ‘अलायंस’ की विनर बनी मिनी माथुर, कुशाल टंडन को हराकर फाइनल में पहुंची थीं अभिनेत्री

kunal kemmu reality show alliance mini mathur Lifts Trophy beats aly goni
OTT

पति जैद दरबार के Alliance से बाहर होने पर भावुक हुईं गौहर खान, बोलीं- आप ही असली विजेता हो

Gauahar Khan On Zaid Darbar Elimination
समाचार

Awarapan 2 Trailer: ‘कहीं मेरे जख्म ना ताजा हो जाएं’, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का ट्रेलर देख फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन

Fans Reaction On Awarapan 2 Trailer
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.