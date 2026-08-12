Bigg Boss 20 में हिस्सा नहीं ले सकते ‘लॉक अप 2’ के कंटेस्टेंट? पामेला सेरेना ने बताई वजह

'टेली टॉक इंडिया' संग खास बातचीत में पामेला सेरेना ने उन अफवाहों पर बात की जिनमें कहा जा रहा था कि 'लॉक अप' के कंटेस्टेंट्स तुरंत किसी दूसरे शो में नहीं जा सकते। पामेला ने बताया, "अगले कुछ महीनों तक हम किसी भी दूसरे रियलिटी शो में हिस्सा नहीं ले सकते। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है। हमें लगातार कई नए शोज के ऑफर मिल रहे हैं।" जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या उन्हें बिग बॉस 20 के लिए ऑफर मिला है, तो पामेला ने डिटेल्स छिपाईं और बस इतना कहा, "मैं आपको नहीं बता सकती।" उन्होंने कहा, "और मुझे लगता है कि मैं इंडिया काफी आऊंगी। मैं अभी यहीं हूं। मैं यहां चार-पांच दिन और रहूंगी। हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। फिर मैं वापस जाऊंगी और आऊंगी।"