यूट्यूबर-एक्टर Akhil NRD की पत्नी के ड्राइवर के साथ भागने का CCTV फुटेज आया सामने, रात के अंधेरे में बैग्स के साथ छोड़ा घर

Akhil NRD Wife Megha: मलयालम सिनेमा और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है। मशहूर कंटेंट क्रिएटर और अभिनेता अखिल एनआरडी की पत्नी मेघा को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कथित CCTV फुटेज सामने आने के बाद दावा किया गया कि मेघा आधी रात घर से सामान लेकर निकलीं और एक शख्स के साथ कार में बैठकर चली गईं। हालांकि, इस पूरे मामले से जुड़े कई दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।