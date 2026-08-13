यूट्यूबर-एक्टर Akhil NRD की पत्नी के ड्राइवर के साथ भागने का CCTV फुटेज आया सामने, रात के अंधेरे में बैग्स के साथ छोड़ा घर

अखिल एनआरजी की पत्नी भागी ( फोटो सोर्स- Instagram/AKHIL NRD)
Akhil NRD Wife Megha: मलयालम सिनेमा और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है। मशहूर कंटेंट क्रिएटर और अभिनेता अखिल एनआरडी की पत्नी मेघा को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कथित CCTV फुटेज सामने आने के बाद दावा किया गया कि मेघा आधी रात घर से सामान लेकर निकलीं और एक शख्स के साथ कार में बैठकर चली गईं। हालांकि, इस पूरे मामले से जुड़े कई दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
अखिल एनआरडी और मेघा की निजी जिंदगी से जुड़ी यह चर्चा तब तेज हुई, जब सोशल मीडिया पर एक CCTV क्लिप वायरल होने लगी। फुटेज में कथित तौर पर एक महिला घर से सामान लेकर बाहर निकलती दिखाई दे रही है। इसके बाद वह बाहर मौजूद एक व्यक्ति से मिलती है और फिर कार में बैठती नजर आती है।
कुछ रिपोर्ट्स में महिला को मेघा और साथ मौजूद व्यक्ति को बस कंडक्टर बताया गया है। हालांकि, केवल फुटेज के आधार पर महिला की पहचान या दोनों के बीच रिश्ते की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसी वजह से मामले से जुड़े कई दावों को फिलहाल आरोप या रिपोर्ट्स के तौर पर ही देखा जा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में अखिल को लगा कि मेघा घर से लापता हैं और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। बाद में CCTV सामने आने के बाद कथित तौर पर यह जानकारी मिली कि वह अपनी इच्छा से घर से निकली थीं।
इस मामले में पैसे, गहने या अन्य सामान घर से ले जाने जैसे दावे भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। हालांकि, इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह मेघा और कथित तौर पर उनके साथ नजर आए व्यक्ति के रिश्ते को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं।
मामले के बीच अखिल और मेघा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मेघा ने एक वीडियो में अपने रिश्ते में तनाव का जिक्र किया था। यह वीडियो अब उपलब्ध नहीं है और इससे जुड़े आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अखिल और मेघा ने नवंबर 2024 में शादी की थी। सोशल मीडिया पर दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था और मेघा अखिल के कई वीडियो का हिस्सा भी रही हैं।
अखिल के करीबी दोस्त और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट साई कृष्णा ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मामले पर बात की। उन्होंने बताया कि अखिल उनके पुराने दोस्त हैं और वह उनकी शादी में भी शामिल हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद वह काफी हैरान हुए।
साई कृष्णा ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर मेघा को निशाना न बनाएं और बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें। उनका कहना था कि निजी जिंदगी से जुड़े मामलों में संबंधित लोगों की बात सामने आने का इंतजार किया जाना चाहिए।
अखिल एनआरडी केरल के लोकप्रिय मलयालम कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और अभिनेता हैं। उन्होंने कॉमेडी वीडियो, व्लॉग और शॉर्ट वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाई। टिकटॉक के दौर से शुरू हुआ उनका सफर बाद में यूट्यूब और इंस्टाग्राम तक पहुंचा।
अखिल ने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा है और 2026 में वह मलयालम फिल्मों में नजर आए। फिलहाल उनकी पत्नी मेघा से जुड़ा विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन मामले के कई पहलुओं पर आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार है।
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