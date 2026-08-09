Dharmendra Pradhan Gen Z Statement: ‘Gen Z की जिद के आगे पद कुछ नहीं’, धर्मेंद्र प्रधान बोले- नई पीढ़ी को रोकना नामुमकिन, समझना ही होगा

अपने अनुभवों को साझा करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस वास्तविकता को रखा था। उन्होंने कहा, "देश में 15 से 25 साल के लगभग 20 करोड़ युवा हैं। अगर 20 करोड़ नौजवान किसी बात पर अड़ जाएं या संकल्प ले लें, तो उनके दृढ़ निश्चय के आगे एक शिक्षा मंत्री का पद या उसकी जिम्मेदारियां नगण्य हो जाती हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि पद उनके लिए कभी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं रहा। यही कारण रहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं की नब्ज को पहचानते हुए उनके साथ सीधा संवाद (जैसे 'परीक्षा पे चर्चा' और 'युवा संगम' जैसे मंचों के जरिए) स्थापित करने की रणनीति अपनाई।