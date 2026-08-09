‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ में तुर्किये ने कर दिया पाकिस्तान और सऊदी के साथ खेल, क्या मिस्र भी होगा शामिल?

हाकान फिदान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीनों देश किसी भी विशिष्ट राज्य को तब तक दुश्मन नहीं मानते जब तक कि वे उनके खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई न करें। उन्होंने कहा कि हमारे पास समझौते में ऐसा कुछ लिखित रूप में नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौते में शामिल किसी सदस्य देश को औपचारिक रूप से मदद के लिए अनुरोध करना होगा। अन्य सदस्य देशों की सहायता के लिए खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर लॉजिस्टिक्स मदद या खतरे के आधार पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती तक की जानकारी देनी होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नए समझौते में जो भी प्रावधान हैं, वे समय आने पर सार्वजनिक किए जाएंगे।