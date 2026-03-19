आत्महत्या करने तलाब में कूदी पत्नी, पीछे-पीछे पति ने भी लगाई छलांग, फिर हुआ कुछ ऐसा कि…

करीब दस दिन पहले भी महिला ने इसी तरह का कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय ग्रामीणों और डायल 112 पुलिस टीम ने समय रहते उसे बचा लिया था। उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। इस बार महिला सीधे तालाब पर पहुंची और अचानक कूद गई, जिससे यह हादसा हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला किसी निजी कारण से मानसिक तनाव में थी। गांव के लोगों ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। इसी पारिवारिक विवाद को इस घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।