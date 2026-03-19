आत्महत्या करने तलाब में कूदी पत्नी, पीछे-पीछे पति ने भी लगाई छलांग, फिर हुआ कुछ ऐसा कि…

दरभंगा तालाब में दंपति की डूबने से मौत (फोटो- एआई जनरेटेड)
बिहार के दरभंगा जिले से एक दर्दनाम मामला सामने आया है। यहां एक पति-पत्नी की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। यह मामले जिले के सिंघवारा क्षेत्र के भरवारा गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह एक महिला ने आत्महत्या के प्रयास में गांव के पनपिही तालाब में छलांग लगा दी थी। महिला को बचाने के लिए उसका पति भी पीछे-पीछे तालाब में कूद गया और दोनों की डूबने के चलते मौत हो गई। पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव जैसे कारणों को इस हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है।
मृतकों की पहचान 40 वर्षीय हसरत परवीन और उसके पति सनाउल्लाह के रूप में हुई है। परवीन ने आत्महत्या के इरादे से पानी में छलांग लगाई और यह देख सनाउल्लाह भी बिना सोचे समझे तालाब में कूद गया। लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था और तालाब का पानी इतना गहरा था कि दोनों उसमें समा गए। दोनों को डूबता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को मालमे की सूचना दी, लेकन जब तक मदद वहां पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी।
पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद गोताखोरों की मदद से परवीन और सनाउल्लाह की तलाशी शुरू की गई। कई देर तलाशी अभियान चलाने के बाद गहरे पानी से गोताखोरों ने दोनों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने तुरंत ही दोनों पति-पत्नी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक दंपति भरवारा गांव के वार्ड संख्या 6 के निवासी थे।
करीब दस दिन पहले भी महिला ने इसी तरह का कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय ग्रामीणों और डायल 112 पुलिस टीम ने समय रहते उसे बचा लिया था। उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। इस बार महिला सीधे तालाब पर पहुंची और अचानक कूद गई, जिससे यह हादसा हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला किसी निजी कारण से मानसिक तनाव में थी। गांव के लोगों ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। इसी पारिवारिक विवाद को इस घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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