24 साल की पत्नी और उसके पिता को जिंदा जलाया, बेरहम पति ने उठाया खौफनाक कदम

इसी तरह का एक मामला करीमनगर जिले में भी सामने आया है। यहां एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर की पत्नी ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। मृतका महिला की पहचान दिव्या के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दिव्या ने मंगलवार रात ओलियंडर के बीज खा लिए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पहले उन्हें करीमनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत गंभीर होने पर हैदराबाद रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में घरेलू समस्याओं की आशंका जताई जा रही है।