चुनाव से पहले ECI पर भड़की CM ममता, अधिकारियों के तबादलों पर उठाए सवाल

ECI पर तीखा प्रहार करते हुए CM ने कहा, जिस तरह से बंगाल को अलग कर निशाना बनाया जा रहा है, वह न केवल अभूतपूर्व है बल्कि बेहद चिंताजनक भी है। चुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी होने से पहले ही मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को अचानक और मनमाने तरीके से हटा दिया गया है।