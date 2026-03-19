केरल का अगला CM कौन? शशि थरूर ने खुद अपनी दावेदारी पर दिया चौंकाने वाला बयान

शशि थरूर ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'नहीं, और बिल्कुल नहीं हूं। इसके पीछे कई अच्छे कारण हैं, जिनमें से एक यह भी है कि मैं चुनाव में उम्मीदवार नहीं हूं। मेरा मानना है कि आदर्श रूप से मुख्यमंत्री का चयन चुने हुए विधायकों में से ही किया जाना चाहिए।' उन्होंने यह भी जोर दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने के पक्ष में हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने बताया कि कांग्रेस ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है।