19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केरल का अगला CM कौन? शशि थरूर ने खुद अपनी दावेदारी पर दिया चौंकाने वाला बयान

Shashi Tharoor Kerala CM Candidate: केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी दी है। इसी बीच केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Shaitan Prajapat

Mar 19, 2026

Shashi Tharoor

शशि थरूर (Photo-X)

Kerala Assembly Election: केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चौपाल बिछ गई है। प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस सवाल पर तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी संभावित दावेदारी पर स्पष्ट और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को पूरी तरह बाहर कर दिया है और कहा है कि वे इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री की दावेदारी पर थरूर ने दिया ये जवाब

शशि थरूर ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'नहीं, और बिल्कुल नहीं हूं। इसके पीछे कई अच्छे कारण हैं, जिनमें से एक यह भी है कि मैं चुनाव में उम्मीदवार नहीं हूं। मेरा मानना है कि आदर्श रूप से मुख्यमंत्री का चयन चुने हुए विधायकों में से ही किया जाना चाहिए।' उन्होंने यह भी जोर दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने के पक्ष में हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने बताया कि कांग्रेस ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है।

'कांग्रेस 85 से 100 सीटें जीत ले तो वे खुश हो जाएंगे:

केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। थरूर ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के लक्ष्य पर बात करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस 85 से 100 सीटें जीत ले तो वे खुश हो जाएंगे। उन्होंने LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) पर निशाना साधते हुए कहा कि UDF उन्हें 'मुश्किल पिच' पर खेलते हुए हरा सकता है। थरूर राज्य भर में प्रचार करने के लिए उत्सुक हैं और कहा कि उनकी भूमिका अब 'मिक्स्ड बैग' यानी मिली-जुली होगी, क्योंकि वे किसी खास सीट से बंधे नहीं हैं।

कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशन ने बताया कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन से जुड़े अधिकांश मुद्दे सुलझा लिए हैं। मंगलवार को 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जबकि शेष 40 सीटों के लिए नाम जल्द घोषित होंगे।

9 अप्रैल को एक चरण में होंगे मतदान

केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल 2026 को एक चरण में होंगे। मतदान के बाद वोटों की गिनती 4 मई 2026 को होगी। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को यह घोषणा की थी। केरल में पिछले चुनावों की तरह UDF और LDF के बीच कड़ी टक्कर उम्मीद की जा रही है। थरूर के बयान से स्पष्ट है कि वे सीएम पद की बजाय पार्टी के प्रचार और रणनीति पर फोकस कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu polls: विजय थलपति की पार्टी को लगा झटका, रंजना नचियार ने DMK का दामन थामा
राष्ट्रीय
Former TVK leader Ranjana Nachiyaar meets Tamil Nadu CM MK Stalin after joining DMK

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शशि थरूर

Published on:

19 Mar 2026 03:53 pm

Hindi News / National News / केरल का अगला CM कौन? शशि थरूर ने खुद अपनी दावेदारी पर दिया चौंकाने वाला बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उत्तम नगर हिंसा पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, बोले- “खून-खराबा ही चाहती है भाजपा”

Rahul Gandhi statement on Uttam Nagar case Delhi और Police security in Uttam Nagar area.
राष्ट्रीय

Crime Files: कैसे हुए थी मुंबई से पाकिस्तान पहुंचे 19 आतंकियों की ट्रेनिंग, Inside Story

1993 Mumbai blasts accused receiving weapons and explosives training at a remote militant camp before coordinated bombings
राष्ट्रीय

पहले CM बदलने की मांग, पार्टी नहीं हुई गंभीर तो कांग्रेस विधायकों ने किया कुछ ऐसा कि बड़े नेता बोले- ‘वह गलत नहीं’

CG Congress: कांग्रेस ने चार जिलों की कार्यकारिणी घोषित की, देखें पूरी लिस्ट
राष्ट्रीय

चुनाव से पहले ECI पर भड़की CM ममता, अधिकारियों के तबादलों पर उठाए सवाल

राष्ट्रीय

आत्महत्या करने तलाब में कूदी पत्नी, पीछे-पीछे पति ने भी लगाई छलांग, फिर हुआ कुछ ऐसा कि…

couple drowns in Darbhanga pond
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.