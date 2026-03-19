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Tamil Nadu polls: विजय थलपति की पार्टी को लगा झटका, रंजना नचियार ने DMK का दामन थामा

TN Assembly Elections 2026: तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK को झटका, अभिनेत्री और पूर्व नेता रंजना नचियार ने DMK का दामन थामा। एमके स्टालिन से मुलाकात और चुनाव से पहले राजनीतिक बदलाव की पूरी खबर।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Mar 19, 2026

Former TVK leader Ranjana Nachiyaar meets Tamil Nadu CM MK Stalin after joining DMK

Former TVK leader Ranjana Nachiyaar meets Tamil Nadu CM MK Stalin after joining DMK (Photo - ANI)

Tamil Nadu assembly election 2026: तमिल सुपरस्टार विजय थलपति की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले जोरदार झटका लगा है। दरअसल, अभिनेत्री और पूर्व टीवीके नेता रंजना नचियार ने गुरुवार को DMK का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की।

रंजना नचियार ने पार्टी बदलने के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि टीवीके वह पार्टी है जिसे अभिनेता से नेता बने विजय ने शुरू किया है। वह कहते हैं कि वे पार्टी में बदलाव लाएंगे, लेकिन वह अपनी बातें नहीं रखते। उन्हें आकर लोगों से मिलना चाहिए। मुझे पार्टी में कई बातों पर शक है। नेता ने महिला दिवस के दिन मंच पर महिलाओं का अपमान किया। वह पार्टी कैडर, महिला नेताओं और लोगों के लिए भी मिलनसार नहीं हैं। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो पहले से ही सत्ता में है, और क्योंकि लोगों को डीएमके पर भरोसा है, इसलिए यह मेरे लिए अधिक सहज विकल्प है।

रंजना नचियार ने यह भी स्पष्ट किया कि टीवीके किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन की योजना नहीं बना रही है, क्योंकि विजय का आसानी से नहीं मिलने वाला स्वभाव इसे असंभव बनाता है। उन्होंने कहा, 'टीवीके को किसी भी पार्टी के साथ किसी गठबंधन का कोई विचार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे गठबंधन की बात करने के योग्य हैं। नेता को अन्य पार्टी नेताओं के लिए सुलभ होना चाहिए। मैंने देखा है कि कई नेता टीवीके में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि वह नेता आसानी से सुलभ नहीं हैं।'

विजय ने भी गठबंधन को कर चुके हैं खारिज

टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय ने बुधवार को उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया कि पार्टी किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि टीवीके सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष न्याय के साथ है और इसमें कोई समझौता नहीं करेगी।

टीवीके के इफ्तार पार्टी में भाग लेते हुए विजय ने कहा, 'हम जनता की टीम हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब उन्होंने एक नकली अभियान शुरू किया कि हम इस गठबंधन और उस गठबंधन में जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम हमेशा धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के साथ हैं, और हम इसका समझौता नहीं करेंगे। सरकार हमारी नेतृत्व में होगी। जो भी अफवाह फैलाते हैं, उन पर विश्वास न करें। हम निश्चित रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।' बता दें कि तमिलनाडु में चुनाव एक ही चरण में 23 अप्रैल को होंगे, और मतों की गिनती 4 मई को निर्धारित है।

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Published on:

19 Mar 2026 02:44 pm

Hindi News / National News / Tamil Nadu polls: विजय थलपति की पार्टी को लगा झटका, रंजना नचियार ने DMK का दामन थामा

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