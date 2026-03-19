Tamil Nadu polls: विजय थलपति की पार्टी को लगा झटका, रंजना नचियार ने DMK का दामन थामा

टीवीके के इफ्तार पार्टी में भाग लेते हुए विजय ने कहा, 'हम जनता की टीम हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब उन्होंने एक नकली अभियान शुरू किया कि हम इस गठबंधन और उस गठबंधन में जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम हमेशा धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के साथ हैं, और हम इसका समझौता नहीं करेंगे। सरकार हमारी नेतृत्व में होगी। जो भी अफवाह फैलाते हैं, उन पर विश्वास न करें। हम निश्चित रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।' बता दें कि तमिलनाडु में चुनाव एक ही चरण में 23 अप्रैल को होंगे, और मतों की गिनती 4 मई को निर्धारित है।