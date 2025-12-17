17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Nitish Kumar Hijab Controversy: कांग्रेस के ये सीएम हटा चुके महिला का घूंघट, बुर्का विवाद के बाद वीडियो वायरल

Nitish Kumar Hijab Controversy: नीतीश कुमार के महिला का हिजाब हटाने पर विवाद होने के बाद राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला का घूंघट हटाते नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 17, 2025

Nitish Kumar and Ashok Gehlot

नीतीश कुमार और अशोक गहलोत (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के बाद से बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जमकर बिहार सरकार और सीएम नीतीश पर हमला बोल रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग भी उठा रही हैं। यह मामला सामने आने के बाद से नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य के सीएम ने सार्वजनिक रूप से किसी महिला के चेहरे से पर्दा हटाया हो। नीतीश से पहले कांग्रेस के ही एक सीएम एक कार्यक्रम के दौरान सबके समाने महिला का घूंघट हटा चुके हैं।

अशोक गहलोत का वीडियो वायरल

सीएम नीतीश ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 1,200 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। इसी दौरान एक हिजाब पहने एक महिला डॉक्टर भी नीतीश से पत्र लेने पहुंची। डॉक्टर को पत्र देने के बाद नीतीश ने उनके चेहरे से हिजाब नीचे खींच दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और बिहार सीएम की जमकर आलोचना होने लगी। विपक्ष इसे महिला सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा बताकर नीतीश के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा भी करने लगा। लेकिन अब इसी बीच कांग्रेस सरकार में राजस्थान के सीएम रहे अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) का भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

गहलोत ने हिंदू महिला का घूंघट हटाया

इस वीडियो में गहलोत एक कार्यक्रम के दौरान एक हिंदू महिला से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गहलोत महिला से बात करते हुए खुद अपने हाथों से उसका घूंघट हटा देते हैं। महिला का घूंघट हटाने के साथ ही गहलोत उसे यह भी कहते हैं कि घूंघट प्रथा अब खत्म हो चुकी है। यह वीडियो कुछ साल पुराने एक कार्यक्रम का है लेकिन नीतीश के हिजाब हटाने वाली घटना के बाद यह अब फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।

बीजेपी ने वीडियो शेयर कर पूछा सवाल

गहलोत का यह वायरल वीडियो यहीं खत्म नहीं होता बल्कि इसमें आगे गहलोत एक मुस्लिम महिला के साथ दिखाई देते हैं। वीडियो में मुस्लिम महिला बुर्का पहने होती है लेकिन गहलोत उसका बुर्का नहीं हटाते। गहलोत उससे बात करके आगे बढ़ जाते हैं। इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी सदस्य राधिका खेड़ा ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते किया है। खेड़ा ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत से सवाल करते हुए लिखा, आपका और राहुल गांधी की इस वीडियो पर प्रतिक्रिया कहां है। क्या आपके आलाकमान ने इसके लिए पूरे हिंदू समाज से माफी मांगी थी। क्या हिंदू महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 01:25 pm

Hindi News / National News / Nitish Kumar Hijab Controversy: कांग्रेस के ये सीएम हटा चुके महिला का घूंघट, बुर्का विवाद के बाद वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.