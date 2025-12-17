Nitish Kumar Hijab Controversy: कांग्रेस के ये सीएम हटा चुके महिला का घूंघट, बुर्का विवाद के बाद वीडियो वायरल

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के बाद से बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जमकर बिहार सरकार और सीएम नीतीश पर हमला बोल रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग भी उठा रही हैं। यह मामला सामने आने के बाद से नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य के सीएम ने सार्वजनिक रूप से किसी महिला के चेहरे से पर्दा हटाया हो। नीतीश से पहले कांग्रेस के ही एक सीएम एक कार्यक्रम के दौरान सबके समाने महिला का घूंघट हटा चुके हैं।